Après de longs mois de retard, le long-courrier Boeing 777X réussit son premier vol inaugural

Il était 10h10 heure locale (19h10 heure de Paris) quand les roues de l'appareil se sont détachées de la piste. Le plus grand avion au monde, doté de seulement deux moteurs, le Boeing 777X, a effectué son premier vol inaugural, samedi 25 janvier, après de longs mois de retard et une météo capricieuse ces derniers jours.

L'appareil, en livrée bleu et blanche et aux longues ailes dotée chacune d'un énorme réacteur, s'est engouffré dans les nuages au-dessus de Paine Field, à Everett, à quelque 50 kilomètres au nord de Seattle. Puis l'avion s'est posé à Boeing Field, après environ 4 heures de vol dans le ciel de l'Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis.

Congratulations to our customers and #777X team on today’s safe and successful flight, the first of many for the 777X as we continue our rigorous test program.



