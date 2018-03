VIDEO. "Soyez vous-même !": la leçon de vie d'Emmanuel Macron à de jeunes Indiens

"Soyez vous-même !", mais aussi "vous avez tous quelque chose à inventer", ou encore "vous allez apprendre toute votre vie" : Emmanuel Macron a donné ses recettes pour réussir dans la vie à 300 étudiants indiens qu'il a rencontrés samedi 10 mars au premier jour de sa visite en Inde.

Le président français a tombé la veste et relevé ses manches pour s'adresser samedi après-midi "à la jeunesse indienne" sur une estrade dressée à l'extérieur d'un centre culturel. S'exprimant uniquement en anglais, Emmanuel Macron a répondu pendant plus d'une heure aux nombreuses questions, comme il l'avait déjà fait face à "la jeunesse africaine" à Ouagadougou (Burkina Faso) en novembre.

My message to everyone starting their first job: you need to have appetite without aggressiveness. Be ambitious, not competitive. You always have to see in others a way to learn. The chance for your generation: the ability to create your own opportunities. #IndianYouth pic.twitter.com/NhSQlTyiPv