VIDEO. Inde : un survivant sorti d'un bâtiment effondré après 62 heures

Un miracle. Un homme a été sorti vivant, vendredi 22 mars, au bout de 62 heures de calvaire, des décombres d'un bâtiment qui s'est effondré mardi en Inde, faisant au moins 17 morts, ont annoncé les autorités locales. Les secouristes recherchent toujours 10 disparus dans les tonnes de ruines de cette structure à plusieurs étages en construction, qui s'est affaissée il y a quatre jours dans le district de Dharwad, dans l'Etat du Karnataka (sud).

Une vidéo publiée sur Twitter par un haut responsable de la police de cette région, M.N. Reddi, montre des sauveteurs en casque jaune extirpant sous les hourras un homme d'une cavité, dans l'amas poussiéreux de béton et d'acier.

#dharwadbuildingcollapse

After 62 hours of being trapped in the basement of the collapsed multi storied building, Dilip being rescued alive by our Fire Force just now !!! pic.twitter.com/VildP7lPYE