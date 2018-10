VIDEO. En Inde, l'homme qui fait pousser des arbres là où il fait 50 degrés et où il ne pleut qu'une fois par an

Ici, la température dépasse 50 degrés et il ne pleut qu'une fois par an. Et pourtant, en plein désert du Thar, le Grand Désert indien aussi appelé Mârusthali ("le pays de la mort"), cet homme fait pousser des arbres. Rana Ram Bishnoï, celui qui fait verdir le désert, est une légende dans cette région du Rajasthan.

Les arbres, non seulement il les protège comme le veulent les préceptes de la communauté bishnoï, mais il en a planté plus de 30 000 dans sa vie. Et à 78 ans, il continue : il en plante trois par jour.

Au "pays de la mort", il se bat pour maintenir la vie

Dans cet extrait d'"Envoyé spécial", le voici avec son fils et ses petites-filles. Le vieil homme leur transmet ses connaissances et son expérience pour que la jeune pousse qu'ils vont mettre en terre vive des centaines d'années. Les Bishnoïs considèrent arbres et animaux comme des membres de leur famille et en prennent soin comme de leurs enfants.

Planter des arbres, c’est respecter les principes édictés il y a cinq siècles par Jambheshwar, le chef spirituel des hindous bishnoïs, mais c’est aussi une question de survie pour ceux qui habitent cette région aride – les humains comme les oiseaux migrateurs. Ces arbres plantés par Rana Ram ont permis de contenir l'avancée du désert.

Extrait de "Bishnoïs, les messagers de la Terre", un reportage d'"Envoyé spécial".