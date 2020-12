VIDEO. En Inde, il est le premier à tester l\'Hyperloop, le train supersonique du futur

Tanay Manjrekar, de la ville de Pune, est le premier Indien à conduire le Virgin Hyperloop, le train supersonique du futur. Il est spécialiste de l'électronique de puissance au sein de la société américaine qui a réalisé avec succès des essais de sa technologie futuriste de très grande vitesse avec des passagers à bord en novembre 2020. Il souligne qu'Hyperloop a de grands projets pour l'Inde. La société espère en effet réduire de cinq heures à 30 minutes le temps de trajet entre Pune et Mumbai. Aussi, il y a actuellement 70 millions de trajets de voyageurs par an. Hyperloop pourrait permettre de faire 200 millions de trajets par an dans le même espace.

Des bénéfices socio-économiques ?

Tanay Manjrekar pense qu'une grande partie de cette technologie peut être développée à Mumbai ou même à Pune. "Il y a une quantité énorme de bénéfices socio-économiques finalement, en dehors du fait de créer ce moyen formidable pour les gens de se déplacer d'un endroit à l'autre, cela pourrait aussi faire naître beaucoup de nouvelles industries, pour la fabrication de l'Hyperloop. Et dans ce sens, l'Inde voudrait être le leader mondial de la fabrication des Hyperloops", explique-t-il. Une autre ligne envisagée est celle qui relie la ville de Bengaluru à son aéroport situé à 32 kilomètres. Manjrekar travaille chez Hyperloop depuis cinq ans. Tanay Manjrekar est heureux de faire partie de ce qui promet d'être un événement historique.