VIDEO. Bishnoïs, les messagers de la Terre

Les Bishnoïs vivent en Inde, principalement au Rajasthan, et ils sont sans doute les tout premiers écolos de la planète. Depuis cinq siècles, leurs vingt-neuf commandements considèrent que les hommes, les animaux et les arbres sont égaux, et que la vie et la Terre sont sacrées. Ils menaient une existence en parfaite adéquation avec la nature, mais coupée de tout. Aujourd'hui, ils considèrent que leur mission est aussi d'éveiller les consciences.

Des actions concrètes

Le magazine "Envoyé spécial" est allé à la rencontre de ces nouveaux "guerriers de l'environnement". Ils nourrissent et soignent les animaux orphelins, plantent des arbres dans le désert, dénoncent l’invasion du plastique et attaquent au tribunal les chasseurs qui tuent les antilopes. Reportage auprès de ces combattants pacifiques mais déterminés à convertir l’humanité à leur idéal.

Un reportage de Pierre Monégier, Olivier Gardette et Emmanuel Lejeune diffusé dans "Envoyé spécial" le 4 octobre 2018..