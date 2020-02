Un Indien fait trembler Usain Bolt

Srinivas Gowda court 145 mètres en 13,62 secondes, ce qui équivaut à parcourir 100 mètres en 9,55 secondes ! C'est trois centièmes de mieux qu'Usain Bolt et son 100 mètres en 9,58 secondes. Néanmoins, le sprinter jamaïcain n'a pas de buffles pour le tracter. "Au sujet d'Usain Bolt, je ne peux pas battre son record. Il court sur la piste. Je cours dans un champ de riz. Depuis mon enfance, je me suis seulement entraîné dans les rizières, m'occupant des buffles en courant avec eux", reconnaît Srinivas Gowda, roi du Kambala.

Dopage animal autorisé

Cet Indien âgé de 28 ans poursuit : "Dans le Kambala, on court plus vite parce que les buffles courent vite. C'est uniquement dû aux buffles". Plus de 45 courses de Kambala sont organisées chaque année sur la côte de l'État du Karnataka, au sud-ouest de l'Inde.