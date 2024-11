Pollution de l'air : fermeture de toutes les écoles primaires à New Delhi

La capitale indienne New Delhi a décidé, jeudi 14 novembre, la fermeture de toutes les écoles primaires jusqu'à nouvel ordre en raison de la pollution de l'air dans la mégalopole. "En raison de l'augmentation des niveaux de pollution, toutes les écoles primaires à New Delhi passeront aux cours à distance, jusqu'à nouvel ordre", a annoncé sur le réseau social X la ministre en chef locale, Atishi.

Due to rising pollution levels, all primary schools in Delhi will be shifting to online classes, until further directions.