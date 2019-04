Législatives en Inde : début de la plus grande élection de l'histoire

Des files d'attente qui ne cessent de s'allonger jeudi 11 avril. Ces élections législatives sont les plus grandes jamais organisées en Inde. Les chiffres donnent le tournis : 900 millions d'électeurs et un scrutin qui durera un mois et demi. Il faut dire que l'Inde est la démocratie la plus peuplée au monde. Dans ce contexte, l'organisation du scrutin relève du défi. Un million de bureaux de vote sont prévus pour élire plus de 500 députés. Les régions voteront à tour de rôle.

Narendra Modi brigue un second mandat

Au pouvoir depuis cinq ans, le Premier ministre actuel, Narendra Modi, brigue un second mandat, mais doit faire face à un adversaire de taille. Cette élection marque le retour d'une dynastie très célèbre qui domine la vie politique indienne depuis 70 ans avec l'entrée en politique de Rahul et Priyanka Gandhi. Ils sont frère et soeur et surtout héritiers d'anciens chefs du gouvernement. Deux nouveaux visages qui pourraient bien créer la surprise.

