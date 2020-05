La course à l’espace : une vraie bataille entre les grandes puissances mondiales

La conquête spatiale agite le monde depuis des décennies. Pendant la guerre froide, les Etats-Unis et l’URSS se sont affrontés dans une longue et impressionnante bataille qui a permis de nombreuses avancées. « Cela va être d’envoyer un premier objet sur la Lune puis un premier animal, un premier satellite et enfin un premier homme. Point culminant de ce duel : c’est la mission Apollo 11 qui arrive sur la Lune le 21 juillet 1969 », rappelle la journaliste Pauline Forgue.

Mars, nouvel enjeu majeur

Aujourd’hui, les différentes nations ont les yeux rivés vers la planète Mars. Certains pays commencent à mettre en place des missions pour connaître davantage cet endroit. La Chine prévoit d’envoyer un robot pour tenter de récupérer des échantillons. L’Inde tente aussi de tirer son épingle du jeu. « Après un premier envoi de sonde réussi en 2014, l’Inde compte renouveler cet exploit prochainement en envoyant une nouvelle sonde mais cette fois-ci pour collecter des informations sur la morphologie ou encore l’atmosphère de la planète rouge mais ce, pas avant 2022 », précise Pauline Forgue.