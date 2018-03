Jaipur : la capitale des pierres précieuses

Jaipur, au Rajasthan, en Inde, attire des acheteurs de pierres du monde entier, comme Charline Barbelette. Elle vient de lancer sa marque de bijoux et bien sûr, c'est ici que tout commence aussi pour elle. Ce qui compte, pour la Française, ce sont les prix. Et ici, il y a des pierres pour toutes les bourses. Mais Jaipur, ce n'est pas seulement un immense marché : ce sont aussi des ateliers de taille et de confection par centaines. Un savoir-faire unique au monde. Charline vient collecter ses premières bagues. Dans cette usine, 150 personnes confectionneront des bijoux, qui partiront dans le monde entier. "On fait presque 4 500 pièces par jour. Dans notre usine, on taille les pierres, on fait tout de A à Z", explique Pancheek Dwarka, directeur de l'usine.

30 milliards d'euros par an

À côté de cette production de masse, les maisons de joaillerie de la planète viennent elles aussi à Jaipur. Lucia Silvestri est directrice de création pour une grande marque. Elle vient ici depuis plus de trente ans. L'adresse de son fournisseur est tenue secrète. Les pierres vendues ici sont parmi les plus chères au monde : elles prendront bientôt place sur des parures uniques au monde. Cette fois, le prix n'est pas un problème : ce qu'elle cherche, c'est la perfection. "Les pierres sont magnifiques, mais je ne veux pas trop montrer mon enthousiasme, sinon les prix grimpent", confie-t-elle. Les négociations se tiendront à huis clos. Ce sont les maharajas qui, les premiers, ont fait venir des pierres précieuses à Jaipur, pour leurs propres besoins au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les ventes de bijoux et de pierres précieuses dépassent les 30 milliards d'euros par an.

