Inondations en Inde : une fillette de 8 ans fait don de toutes ses économies pour aider les victimes

Une fillette indienne a fait don de toutes ses économies pour venir en aide aux victimes des inondations, qui ont fait plus de 400 morts dans l'Etat du Kerala. Âgée de 8 ans, Anupriya a donné 9 000 roupies (environ 110 euros) au fonds d'aide aux sinistrés, raconte India Today (en anglais). Une somme qu'elle a mis quatre ans à rassembler, à raison de 5 roupies par jour, pour s'acheter un vélo.

Je voulais acheter un vélo pour mon anniversaire en octobre. J’avais économisé de l’argent depuis quatre ans. Mais j’ai décidé de donner mes économies aux habitants du Kerala après avoir vu les inondations à la télévision. Je suis heureuse d’aider les gens. J'achèterai un vélo plus tard.Anupriya, 8 ansà India Today

Le geste d'Anupriya a suscité une vive émotion. Pankaj M Munjal, président et directeur général de la société spécialisée dans les deux-roues Hero Motors Company, a voulu féliciter la fillette et s'est engagé à lui offrir un vélo par an jusqu'à la fin de sa vie. "Tu as une bonne âme et j'espère que tu propageras la bonté autour de toi", a-t-il écrit sur Twitter, avant de poster une photo de la fillette sur un vélo.

Thanks to you dear Anupriya and pleasure to talk to your mom. I had read every act of kindness has a ripple effect. Through you I experienced, “Some act of kindness may bring an avalanche “. You are truly blessed and keep up this character of strength that you carry. pic.twitter.com/Ab8plZnKHM