Inondations en Inde : un ministre moqué pour s'être mis en scène dans un camp de réfugiés

Le ministre du Tourisme, Alphons Kannanthanam, originaire lui-même de l'Etat du Kerala, a dormi avec les réfugiés touchés par les inondations et s'est mis en scène sur les réseaux sociaux.

En Inde, l'Etat du Kerala tente de se remettre des dramatiques inondations, qui ont fait plus de 400 morts. Alors que la reconstruction de la région s'annonce longue, les internautes du pays réagissent avec humour à une photo du ministre indien du tourisme, Alphons Kannanthanam. Répérée par le site Quartz, l'image publiée sur les réseaux sociaux montre le ministre allongé sur une couverture dans un camp de réfugiés.

"J'ai dormi dans un camp de secours la nuit dernière à Changanassery", a ainsi annoncé Alphons Kannanthanam sur son compte Twitter, le 21 août. Le ministre, originaire du Kerala lui-même, a ainsi tenté de se mettre en scène pour montrer sa solidarité avec les personnes touchées par les inondations. La publication sur Facebook est vite devenue virale avec plus de 8 000 partages, 16 000 commentaires et surtout 43 000 réactions, dont plus de 36 000 qui ont choisi l'émoticône "rire".

La photo a été rapidement détournée par les internautes avec le mot-dièse #Kannanthanamsleepchallenge. Les internautes publient des photos d'eux en train de dormir ou tout au moins de faire semblant.