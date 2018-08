Inde: un million de déplacés après les inondations

Abhilash et sa femme Pushplata reviennent chez eux pour la première fois depuis une semaine. Ils découvrent les dégâts. Les inondations dues à une très forte mousson ont tout balayé, les forçant à se réfugier dans un camp a proximité comme l'explique ce père de famille :



"On ne peut pas rester ici à cause des odeurs, de la puanteur et il y a aussi des maladies. Tout a été détruit ,il n'y a pas d'eau potable, on ne peut pas cuisiner".



Comme eux, plus d'un million de personnes ont dû fuir et ont été réparties sur les quelques 3 000 centres prévus pour les accueillir. Au total au moins 50 000 habitations auraient été détruites par la montée des eaux. Mais dans les camps, la situation est parfois difficile selon ce volontaire :



"Nous faisons face à de nombreux problèmes, nous manquons d'eau, d'électricité et de nourriture. Nous divisons une portion d'un personne à 5 réfugiés".



La facture des inondations est évaluée à trois milliards de dollars par les autorités locales, un montant qui pourrait augmenter à mesure que la décrue dévoile l'ampleur des ravages.



