Inde : un expert juge que le débordement d'un lac himalayen, qui a fait des dizaines de victimes, était prévisible

Au moins 14 personnes sont mortes et plus d'une centaine ont disparu après l'effondrement d'un barrage mercredi, qui serait en partie dû au réchauffement du climat dans cet État du nord-est de l'Inde, à la frontière avec la Chine.

"Nous savions que ce lac glacier était l’un des 14 les plus dangereux, donc il aurait dû y avoir un système d’alarme, ce qui aurait permis de réduire les dommages", a expliqué à franceinfo Himanshu Thakkar, coordinateur du réseau d’Asie du sud sur les rivières et barrages (SANDRP), après le débordement d'un lac himalayen dans le nord-est de l'Inde à la frontière avec la Chine, mardi 4 octobre. Au moins 14 personnes sont mortes et plus d'une centaine est toujours portée disparue. 22 soldats figurent parmi les disparus, a indiqué l'armée indienne.

Selon Himanshu Thakkar, cet accident, l’un des plus graves de ce genre en Inde, aurait pu être évité, car le lac a été quasiment multiplié par dix en 50 ans à cause de la fonte des glaces qui le surplombent. "Ils auraient dû vider une partie du lac pour éviter la rupture du barrage", ajoute l'expert. Ce lac glaciaire, situé à plus de 5 000 mètres de hauteur s’est rompu et a relâché son eau contre le barrage de Teesta 3, en aval. La structure de béton de 60 mètres de haut a alors été éventrée, ce qui a inondé la vallée sur des dizaines de kilomètres.

Des dizaines d'autres barrages menacés par la fonte des glaciers

Onze ponts ont été détruits, des routes emportées et au moins un autre barrage a été endommagé. Mais surtout, des villages ont été submergés.

Selon Himanshu Thakkar, plusieurs dizaines de barrages de l’Himalaya sont menacés par la fonte des glaciers. Il y a deux ans, environ 200 personnes sont mortes lors d’un accident similaire, qui a emporté deux barrages d’un coup dans l’Etat de l’Uttarakhand.