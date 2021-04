Inde : un cacao d’exception en plein développement

En Inde, déguster du chocolat comme nous le connaissons, n’est pas encore une habitude. Le marché y est pourtant colossal, et les industriels font tout pour séduire les papilles gustatives indiennes. Dans l’ouest de l’Inde, une usine a fait le pari du boom du chocolat. En 2020, 50 tonnes de ce produit sont sorties de l’usine, c’est quatre fois plus qu’en 2019. "Notre chocolat 55%, c’est l’un des plus populaires. Nous en faisons 500 tablettes par minute", explique le responsable de la production. Même pari chez "Colocal", à New Delhi, qui s’est lancé dans le chocolat artisanal. "L’artisanat autour du chocolat est en plein boom, parce que les Indiens sont de plus en plus conscients de ce qu’ils mangent, et parce qu’ils veulent bien consommer", indique l’entrepreneuse à l’origine du projet.

Des fèves de cacao cultivées sans pesticides

Dans le sud du pays, certaines terres regorgent de cacaotiers, cultivés parfois sans pesticides. Une de ces exploitations vertueuses produit chaque année 50 tonnes de fèves. Ces dernières ont même été repérées par le chef français Alain Ducasse. L’Inde n’est pas encore le plus grand exportateur de cacao, mais ses fèves produisent l’un des meilleurs chocolats au monde, bien que moins connu que ses cousins sud-américains.