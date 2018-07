Inde : un accident de car fait 44 morts le nord du pays

Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et est sorti de la route, tombant dans un ravin, dans l'Etat montagneux de l'Uttarakhand.

Le véhicule a fait une chute de près de 200 mètres. Au moins 44 personnes ont été tuées dimanche dans l'Etat himalayen de l'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde, dans l'accident d'un autocar qui est tombé dans une gorge, a annoncé la police, dimanche 1er juillet. Des équipes de secours ont été mobilisées sur les lieux du drame, dans le district accidenté de Pauri Garhwal, rapporte Time of India.

"Quarante-quatre personnes sont mortes dans l'accident. Au moins trois autres sont blessées. Le travail des secours se poursuit", a déclaré à l'AFP Deepesh Chandra Kala, responsable local de la gestion des catastrophes. "Le chauffeur a perdu le contrôle de l'autocar et est sorti de la route, dans une vallée profonde. Sous la force de l'impact, le véhicule s'est cassé en deux et il gît à présent dans une petite rivière au fond de la vallée". Pour l'heure, les autorités ignorent les causes de l'accident.