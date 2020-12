VIDEO. Inde : Kongthong, un village où l'on s'appelle par des mélodies

Perché dans les nuages de l'extrême nord-est de l'Inde, le village de Kongthong est unique au monde. Ses habitants, dès leur plus jeune âge, ne s'appellent pas par un prénom, mais par un son, une partition chantée. Par tous les temps, y compris chez les enfants, la mélodie remplace les cris. Chacun connaît le son de ses proches, et chacun possède le sien. Les mères de familles composent le chant de leur enfant dès sa naissance, et l'élèvent dans cette sonorité. "Tout vient d'un immense sentiment d'amour pour nos enfants", explique l'une d'entre elles.

L'un des villages les "plus riches du monde"

Des petites sonorités s'échappent de chaque foyer. Pour Rothell Khongsit, présenté comme le chef du village, cette tradition doit être conservée. "Le monde entier change, et probablement la tradition et la culture, développe-t-il. Grâce à nos traditions, nous avons le sentiment que notre village est l'un des plus riches du monde." Plusieurs chefs locaux souhaitent inscrire Kongthong au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Le JT

Les autres sujets du JT