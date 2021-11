Inde : New Delhi face à une redoutable pollution

En Inde, les autorités ont pris des mesures d'urgence à New Delhi (Inde) à cause de la pollution. Un confinement est envisagé.

Depuis lundi 15 novembre et pendant une semaine, écoles, collèges et lycées resteront fermés à New Delhi (Inde). Aucun élève n'ira en cours, ordre des autorités pour que les enfants n'aient pas à respirer le terrible air pollué qui frappe la capitale. Un événement qui arrive souvent l'hiver, mais rarement à ce niveau. Mardi 16 novembre, le taux de particules fines dans l'atmosphère dépasse de 30 fois le seuil recommandé par l'OMS. En annonçant la fermeture des écoles, le gouvernement espère protéger les enfants.

La pollution s'infiltre partout

Mais la mesure divise, car la pollution s'infiltre jusque dans les maisons et seules les familles les plus aisées ont les moyens de posséder des purificateurs d'air. New Delhi suffoque, les habitants n'en peuvent plus. Les hôpitaux constatent une augmentation du nombre de patients qui se plaignent de difficultés respiratoires, explique la journaliste de France Télévisions, Angélique Forget.