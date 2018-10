Inde : la statue de la démesure inaugurée

C'est une statue titanesque, une structure monumentale, qui vient d'être inaugurée en Inde. Symbole de la démesure : 182 mètres de bronze, de béton et d'acier, quatre ans de travaux, 3 000 ouvriers mobilisés, pour la plus grande statue du monde. Le Premier ministre indien, Narendra Modi l'a inaugurée mercredi 31 octobre, à la gloire de Vallabhbhai Patel, l'une des figures de l'indépendance. Tout un symbole pour les nationalistes hindous au pouvoir, à six mois des Législatives.

Une statue décriée

"Frères et sœurs, cette statue, la plus haute du monde, rappellera au monde entier, et aux générations futures, le courage, la puissance et la détermination de Vallabhbhai Patel", s'est réjoui le Premier ministre. Mais l'édifice baptisé "Statue de l'unité" est décrié par les communautés locales qui ont dû vendre leurs terres pour l'accueillir. Les habitants protestent aussi contre son coût : 350 millions d'euros, alors qu'ils réclament toujours des écoles et des hôpitaux.