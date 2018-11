Inde : la nouvelle vie des chiffonnières

Six jours par semaine, elles font leur tournée, comme d'habitude. Mais depuis quelques temps, leur vie est en train de changer profondément. Ces femmes indiennes sont en charge de la collecte et du tri des déchets. Elles font partie de la caste la plus pauvre, les intouchables. Ce qui a changé, c'est leur statut. Elles arborent désormais un badge et un gilet "Swach", du nom de la première coopérative de ramasseurs de déchets en Inde. Même les habitants les regardent désormais différemment.

Un meilleur salaire

Avec ce nouveau statut, il y a un nouveau salaire. Les résidents tout d'abord doivent payer la coopérative pour le ramassage chaque mois. Ensuite, les déchets recyclables sont revendus pour compléter les revenus. Aujourd'hui, chaque femme est assurée de gagner 85 € par mois, avant elles en gagnaient une douzaine seulement. Ce qui a changé aussi, c'est qu'elles ne sont plus seules face au défi du quotidien. Elles peuvent compter sur la solidarité de l'équipe.

Le JT

Les autres sujets du JT