Inde : la grande muraille méconnue

Vue du ciel, on croirait apercevoir la grande muraille de Chine. Pourtant, cette muraille, construite au XVe siècle, se trouve dans le nord de l'Inde. Selon les Indiens, elle serait la deuxième plus grande au monde. Les touristes viennent de tout le pays pour l'admirer. "C'est magnifique, c'est tellement beau ! Je rêvais de venir ici", témoigne une touriste. Conçue sous le règne d'un grand guerrier, cette muraille était un rempart gigantesque, censé protéger une forteresse.





36 kilomètres de long, six mètres de large

Les équipes de France Télévisions ont rencontré un guide qui connaît chaque recoin des 36 kilomètres de long de la muraille, et de ses murs larges de six mètres. "C'est la muraille la plus large du monde, à l'époque, six cavaliers pouvaient patrouiller côte à côte en même temps. Ce mur n'a été conçu que pour protéger et ça a très bien fonctionné", explique-t-il. Malgré les 70 attaques menées contre la muraille, les soldats ont gardé leur citadelle inviolée. La muraille de Chine n'a pas toujours évité les invasions ennemies.

