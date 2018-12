Inde : hindous et musulmans, la guerre des vaches sacrées

Ils se sont donné rendez-vous sur un parking avant de partir patrouiller. Fusil de chasse et équipements faits maison, ces Indiens exposent leurs armes. Ils se font appeler "Gau Raksha", "sauveurs de vaches" et leur logo est explicite. Il existe plusieurs centaines de milices de ce type en Inde et leurs membres sont des militants radicaux. Narendra Modi, le Premier ministre hindou, a rendu extrêmement difficile l'abattage des vaches.

Des lynchages à mort

Les musulmans à la tête de la filière bovine du pays sont aujourd'hui stigmatisés et menacés. Avec les nouvelles lois, beaucoup ont perdu leur travail. Par ailleurs, les éleveurs doivent aussi faire face aux milices de protection des vaches. En quelques instants, les "Gau Raksha" se jettent à l'assaut des camions pour débusquer des animaux. Très souvent, la situation dégénère lors de ces patrouilles et les médias indiens rapportent des scènes de lynchage. Une trentaine de personnes ont été battues à mort en deux ans.

