Inde : au moins 25 morts après l'incendie d'un autocar accidenté

Au moins 25 personnes ont été tuées et huit autres blessées après qu'un autocar accidenté a pris feu dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet sur une voie rapide dans l'Etat indien du Maharashtra. "Il y avait entre 30 et 35 personnes dans le bus. Vingt-cinq personnes sont mortes et huit autres sont blessées", a déclaré à l'AFP Baburao Mahamuni, un responsable de la police. L'autocar se dirigeait vers la ville de Pune après minuit lorsqu'il a heurté un poteau et s'est renversé, provoquant l'incendie du réservoir, a-t-il ajouté.

Trois enfants figurent parmi les morts, a déclaré un officier de police à la presse. Les blessés ont été transférés dans un hôpital proche du lieu de l'accident qui se trouve à environ 400 kilomètres à l'est de la capitale financière de l'Inde, Bombay. Les accidents sont fréquents sur le vaste réseau routier indien, qui est mal entretenu et notoirement dangereux.

Le chauffeur de l'autocar placé en détention

La police a précisé avoir ouvert une enquête sur les circonstances du drame. Le chauffeur de l'autocar, lui-même blessé dans l'accident, a été placé en détention pour interrogatoire ainsi que le contrôleur, a déclaré aux journalistes le ministre du Développement rural du Maharashtra, Girish Mahajan. Selon lui, le chauffeur a expliqué qu'un pneu avait explosé, "mais il semble qu'il se soit assoupi". "Nous devrons voir ce qui s'est passé exactement", a-t-il ajouté.

"Profondément attristé par l'accident de bus épouvantable survenu à Buldhana", a réagi sur Twitter le Premier ministre indien Narendra Modi. "Mes pensées et mes prières vont aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Que les blessés se rétablissent rapidement".

De son côté, le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a fait part de son "profond chagrin" et offert une compensation de 500 000 roupies (environ 5 600 euros) aux familles des personnes décédées.