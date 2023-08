Inde : au moins 17 morts dans l'effondrement d'un pont ferroviaire

Au moins 17 ouvriers sont morts et "de nombreux autres" sont portés disparus après l'effondrement, mercredi 23 août, d'un pont ferroviaire en construction au-dessus d'un ravin dans le nord-est de l'Inde, ont annoncé les autorités locales.

"Un pont ferroviaire en construction à Sairang, près d'Aizawl, s'est effondré ce jour, au moins 17 ouvriers ont péri", a déclaré le chef du gouvernement de l'Etat du Mizoram, M. Zoramthang, sur son compte X (ex-Twitter). Une vidéo qu'il a mise en ligne montre la structure métallique qui s'est détachée et fait chuter les piliers dans la vallée en contrebas.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.



