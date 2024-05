Inde : à Bombay, les dabbawalas sillonnent les rues pour livrer des repas

La livraison de repas à domicile a réalisé 343 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le monde pour les plateformes. C’est une tradition indienne née il y a 130 ans qui a inspiré et qui inspire encore aujourd’hui ces start-ups.

À l’heure du déjeuner, on les voit sillonner les rues de Bombay à vélo ou à pied. Les dabbawalas (livreurs de boites) importent depuis plus d’un siècle des repas pour les employés de bureau que leurs familles ont concocté. Un système logistique unique au monde auquel est fier de participer Shantaram Gargo, 23 ans de métier. Après avoir inspecté son uniforme et prié la déesse hindoue de la prospérité, il enfourche son vélo pendant la première moitié de sa matinée et collecte les repas que ses clients ont préparé.

Un système unique au monde

Pour 13 euros par mois, plus de 100 000 familles à Bombay font appel aux dabbawallas. Les livreurs, une fois leur tournée terminée, se retrouvent par petits groupes pour se répartir par quartiers les repas à distribuer, grâce à un système codé. Payés 170 euros par mois, ils ont une obligation : livrer tous leurs repas avant 13h. Un déjeuner peut être livré jusqu’à 70 km du domicile où il a été récupéré.

Ce système de livraison a fait l’objet d’un film indien sorti il y a dix ans, Lunchbox. Après avoir livré les repas, les dabbawallas se retrouvent pour manger à leur tour. Produit d’un monde sans technologie, ils s’inquiètent de la concurrence des services de livraison en ligne. Malgré les difficultés, ils sont plus de 5 000 dabbawalas.