Inde : 288 morts dans un accident de train

L'Inde fait face à l’une des pires catastrophes ferroviaires de son histoire. Selon un bilan provisoire, il y avait 288 personnes mortes et plus de 900 blessés. Samedi 3 juin dans la matinée, les secours tentent de désincarcérer les voyageurs encore pris au piège.

Lorsque le jour se lève, les Indiens découvrent le lieu de l’accident, avec des wagons enchevêtrés. Certains sont à la verticale, d’autres couchés sur le flanc comme si une explosion avait dévasté le site. Sur des centaines de mètres, les wagons sont pulvérisés. La collision a eu lieu vers 19 heures, heure locale, à 250 kilomètres de Calcutta. Toute la nuit, les touristes ont tenté de désincarcérer les victimes. Il y a quelques survivants, des centaines de blessés et près de 300 morts selon un bilan provisoire.

13ème accident à plus de 50 morts depuis 2000

“Je sortais des toilettes et le train a soudainement basculé”, explique une survivante. Tout aurait commencé avec le déraillement d’un train de passager se dirigeant vers Calcutta. Deux wagons se trouvent sur la voie d’à côté. Un train rapide arrive en sens inverse quelques minutes plus tard et percute les wagons. 17 voitures déraillent. Des dizaines de secouristes et de militaires viennent en renfort, alors que les hôpitaux sont débordés. Depuis le début du siècle, c’est le treizième accident qui fait plus de 50 morts en Inde.