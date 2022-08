Himalaya : le corps d'un soldat indien retrouvé trente-huit ans après sa disparition

Chander Shekhar avait disparu il y a trente-huit ans. Les restes de ce soldat indien ont été retrouvés sur le glacier de Siachen, dans l'Himalaya. Une unité de l'armée indienne a publié, mercredi 17 août, des photos de son cercueil, enveloppé dans un drapeau indien.

Mortal Remains of LNk(Late) Chander Shekhar who made the supreme sacrifice while being deployed for Operation #Meghdoot in 1984 arrived in #Leh. Wreath laying was carried out with full military honours. Mortal remains to be handed over to family@adgpi @lg_ladakh @ANI pic.twitter.com/6epIqhZPEn