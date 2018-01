Feuilleton : au cœur de l'Inde éternelle (4/5)

Dans le Vieux Delhi, il y a des endroits magiques, qui donnent l'impression d'être en pleine nature. Des croyances s'immergent dans les eaux : on y jette des offrandes. La Yamuna est un fleuve sacré, un affluent du Gange. Des rituels hindous, des mosquées, des églises : le Vieux Delhi est un melting-pot de religions qui vivent ensemble en toute harmonie. Ces turbans aux couleurs éclatantes, cette lance, sont caractéristiques de la religion sikhe, pratiquée par plus de 20 millions de personnes en Inde.

Les statues, chargées de pétards et de feux d'artifice

Ce weekend, la ville va être remplie de monde. Depuis presque dix jours, le Vieux Delhi est en fête : ce sont les plus importantes célébrations religieuses de l'année. C'est ici sur la place du Fort Rouge qu'elles sont les plus réputées. Un œil, un nez et une couronne : voici un démon hindou, en morceaux. Petit à petit, l'assemblage avance : il faut maintenant lever les démons. Mohammed, le chef de chantier, s'agite : c'est le moment le plus délicat. Cela sera alors le clou du spectacle. Les statues, chargées de pétards et de feux d'artifice, brûleront dans la nuit.

