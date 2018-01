Feuilleton : au cœur de l\'Inde éternelle (3/5)

Au milieu du bric-à-brac, le miniaturiste essaye de dénicher les pièces les plus délicates : des aquarelles ornées de feuilles d'or ou des calligraphies arabes. À l'origine les miniatures ne sont pas des tableaux, mais des pages de livres religieux. Old Delhi (Inde) est une fourmilière. Ses allées grouillent de vendeurs de rue parfois étonnants.

Plus de 1 000 nettoyeurs d'oreilles dans les rues

Un Monsieur propose des petits pains frits, un autre est éplucheur de concombre. Il y a le spécialiste du thé au lait et bien sûr le chauffeur de vélo-rickshaw. C'est au milieu de ce bazar que France 2 retrouve Himanshu, le guide à vélo nous emmène à la rencontre d'une autre profession encore plus originale. Il s'agit de nettoyeurs d'oreilles ! Ici c'est un métier à part entière, ils seraient plus de 1 000 repérables à leurs bonnets rouges. Avec une aiguille et un bout de coton, ils astiquent vos tympans. À Old Delhi, il y a un autre métier surprenant : éleveur de pigeons. Alsam en a plus de 200. Dans le ciel, des groupes d'oiseaux s'affrontent. Il faut dévier la route des pigeons pour en dérober à d'autres éleveurs. Il revend les pigeons dix euros chacun.

