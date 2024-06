En Inde, plus de 50 personnes meurent après avoir bu de l'alcool frelaté

Il s'agit du dernier d'une longue série d'incidents lié à l'alcool de contrebande, extrêmement répandu à travers le sous-continent. Cinquante-trois personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été hospitalisées après avoir absorbé un alcool frelaté vendu au marché noir dans une petite localité de l'Etat du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, selon un dernier bilan publié dimanche 23 juin, ont rapporté les médias indiens.

Le dirigeant de l'Etat, M.K. Stalin, a précisé que cet alcool, de l'arrack, boisson commune en Asie du Sud et du Sud-Est, avait été mélangé à du méthanol, et avait rapidement tué des dizaines de personnes. Certaines sont devenues aveugles, l'un des effets connus du méthanol, et ont été emmenées à l'hôpital. D'autres ont commencé à s'écrouler et sont mortes dans la rue, ou encore en arrivant à l'hôpital, ont témoigné des habitants.

Selon le Hindustan Times, la police locale a arrêté quatre personnes pour vente illicite d'alcool et saisi 200 litres de boisson alcoolisée. Des mesures disciplinaires contre dix fonctionnaires d'Etat pour ne pas avoir empêché cette vente.