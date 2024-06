Elections législatives en Inde : le parti du Premier ministre Narendra Modi en tête après dépouillement de la moitié des voix

Le chef du gouvernement indien et ses alliés s'acheminent vers la victoire, mais avec une majorité parlementaire réduite, selon les chiffres de la commission électorale.

Après six semaines de scrutin et la participation de 642 millions d'électeurs, le dépouillement des bulletins des élections législatives se poursuit en Inde. Le Premier ministre, Narendra Modi, et ses alliés s'acheminent, mardi 4 juin, vers un nouveau mandat, mais avec une majorité réduite.

Selon des chiffres de la commission électorale après le dépouillement de la moitié des bulletins, le Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi et les membres de sa coalition obtiendraient au moins 290 sièges, soit plus que les 272 nécessaires à l'obtention d'une majorité parlementaire à la chambre basse de 543 sièges. Ce total est pour l'instant inférieur aux 353 sièges emportés par le BJP et ses alliés en 2019. Le BJP est en tête avec 38,68% des voix, selon ces résultats partiels.

Le dépouillement électronique a débuté mardi matin dans les centres électoraux de chaque Etat. Le pays a recours à des machines électroniques permettant le dépouillement rapide des bulletins de vote. Selon les précédentes élections générales, les principales tendances sont généralement claires en milieu d'après-midi, les perdants concédant leur défaite, même si les résultats complets et définitifs pourraient n'arriver que dans la nuit de mardi.