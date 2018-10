Des sites proposent désormais à des touristes d'assister à des mariages en Inde

Dans ce pays, le mariage est un tout un art et certains voyageurs veulent en profiter pour approcher la culture locale.

Oseriez-vous participer au mariage de parfaits inconnus, quelque part au bout du monde ? Deux Australiens ont récemment payé 200 dollars pour assister aux noces d'un couple indien à New Delhi, rapporte la chaîne américaine CNBC (en anglais), qui lève le voile sur ce nouveau filon touristique, qui séduit un public croissant.

Plusieurs entreprises proposent désormais à des couples indiens volontaires de convier des touristes à leur union contre rémunération. Ces futurs mariés précisent quelques détails sur la cérémonie et les utilisateurs de la plateforme peuvent ensuite faire leur choix. "Il n'y a rien de plus culturel qu'un mariage car tous les éléments culturels sont présents", justifie Orsi Parkanyi, cofondateur de la plateforme Join My Wedding. Ce discours semble convaincre certains clients, car il assure que les voyageurs passés par ses services ont déjà assisté à plus d'une centaine de mariages indiens.

Les mariages indiens sont réputés pour leur faste et peuvent durer plusieurs jours. "Pour certains couples indiens, le fait d’inviter des voyageurs internationaux à assister à leur mariage est un moyen de rendre la cérémonie plus extravagante", précise à CNBC Ashish Boobna, responsable dans une société d'organisation de mariage pour les Indiens fortunés.