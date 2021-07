Afghanistan : le possible retour au pouvoir des talibans

Les talibans pourraient reprendre le pouvoir en Afghanistan. Un scénario possible qui inquiète certaines nations.

En Afghanistan, depuis le retrait des troupes américaines, les talibans ont réinvesti de vastes zones rurales et affirment contrôler 90% des frontières du pays. Face à leur possible arrivée au pouvoir, certains pays comme la Chine ont décidé de recevoir certains représentants. Le gouvernement chinois redoute une alliance entre les islamistes afghans et les séparatistes musulmans Ouïghours, considérés comme terroristes par Pékin. Ce sont donc des garanties que la Chine a demandées aux talibans.

Le président afghan interpelle la communauté internationale

Le président afghan Ashraf Ghani a envoyé un message fort à la communauté internationale au sujet de la possible arrivée au pouvoir des talibans. "Il ne s’agit pas de talibans du XXème siècle issus des écoles religieuses isolées, mais une émanation de réseaux terroristes issus d’organisations criminelles transnationales", déclare-t-il. De son côté, l’Inde s’inquiète aussi de la situation, car les talibans sont proches des islamistes pakistanais. "Un État afghan qui ne respecte pas les droits de son peuple, un État afghan qui commet des atrocités contre son peuple deviendrait un État paria", annonce Antony Blinken, secrétaire d’État des États-Unis, en visite à New Delhi (Inde).