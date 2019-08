Affrontements au Cachemire indien avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU

Les affrontements ont eu lieu à Srinagar, capitale du Cachemire indien, alors que l'Inde a assoupli certaines restrictions imposées à la circulation dans cette zone.

Des heurts ont opposé des centaines de manifestants à la police vendredi 16 août, dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a démarré une réunion à huis clos au sujet de ce territoire, également revendiqué par le Pakistan. Les affrontements ont eu lieu à Srinagar, capitale du Cachemire indien, alors que l'Inde a assoupli certaines restrictions imposées à la circulation dans cette zone. Le téléphone et internet restaient toutefois coupés pour le douzième jour consécutif.

Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, s'est entretenu avec le président américain, Donald Tump, en amont de cette réunion, la première depuis des décennies ayant trait à cette région montagneuse, très majoritairement peuplée de musulmans. Le chef du gouvernement pakistanais a "exposé en détail le point de vue du Pakistan au président Trump", les deux dirigeants ayant décidé "qu'ils resteraient en contact constant", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Shah Mehmood Qureshi lors d'une conférence de presse.

Vendredi, New Delhi a également laissé entendre qu'elle pourrait remettre en cause sa doctrine de non recours en premier à l'arme nucléaire, dans un contexte de tension accrue avec le Pakistan. Mercredi, Imran Khan avait affirmé que son armée était "prête" à "donner une réponse ferme" aux forces indiennes si elles décidaient d'intervenir dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan.