14-Juillet : l'Inde, invitée d'honneur à l'occasion des 25 ans du "partenariat stratégique" franco-indien

Le Premier ministre indien est l'invité d'honneur vendredi du défilé de la Fête nationale française, alors que les marines des deux pays multiplient les exercices communs dans l'océan indien.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, arrive jeudi 13 juillet à Paris pour 48 heures. L'Inde est en effet la nation étrangère invitée au défilé de la Fête nationale. Ce devrait être l'occasion de mettre en lumière les 25 ans du "partenariat stratégique" franco-indien. Cette visite pourrait aussi se traduire par l'annonce de l'achat de nouveaux avions de chasse français.

Le partenariat stratégique franco-indien se concentre aujourd'hui sur une zone en particulier, celle de l'immense étendue de l'océan Indien dont les deux nations sont riveraines : la France avec ses îles de Mayotte et de la Réunion. Les marines des deux pays multiplient exercices communs et patrouilles en mer et regardent avec un œil inquiet en direction de Pékin. La Chine, qui elle n'est pas riveraine, a pourtant démultiplié sa présence maritime sur cette région du monde ces dernières années.

La flotte chinoise dispose ainsi dorénavant de trois ports en eaux profondes sur le pourtour de la mer d'Arabie, la partie nord de l'Océan Indien. Le premier port est situé à Gwadar, au Pakistan, le second est basé au Sri Lanka, à l'est, et le dernier est à Djibouti, à l'ouest. Les bâtiments chinois qui relâchent dans ces ports ne sont plus seulement des tankers ou des navires de commerce mais ce sont de plus en plus fréquemment des bâtiments militaires ou de surveillance.

Un second porte-avion indien bientôt déployé

L'Inde, avec qui la Chine a déjà un différend frontalier en Himalaya, a donc entrepris de surveiller plus précisément les eaux de l'océan Indien en coopération avec la marine française. Un officier français siège d'ailleurs en permanence au Centre de fusion de l'information maritime indien, basé à Dehli. L'Inde s'apprête également à déployer sous peu son second porte-avion, de façon à pouvoir rayonner plus avant sur ce secteur.

Les armements sont aussi au cœur aussi du partenariat stratégique franco-indien, et notamment ceux pour équiper ce second porte-avion. L'Inde compte en effet acheter 26 chasseurs embarqués. Officiellement, les appareils de Boeing, le F-18 Super Hornet et de Dassault, avec le Rafale Marine, sont toujours en compétition. Malgré tout, Narendra Modi pourrait annoncer publiquement, à l'occasion de sa visite à Paris que le Rafale de Dassault a bien été choisi. C'est en tout cas ce qu'annonçait ces derniers jours la presse de New Dehli.