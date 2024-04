Incendie de la vieille bourse de Copenhague : "C'est notre Notre-Dame", déplore une Danoise attristée

L'incendie, qui a ravagé la vieille bourse de Copenhague, au Danemark, dans la matinée du mardi 16 avril, marque déjà les habitants. L'édifice était en rénovation pour ses 400 ans.

En plein coeur de Copenhague (Danemark), mardi 16 avril, d'impressionnantes flammes et une épaisse fumée. Il était environ 8 heures mardi matin lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la bourse historique de la capitale danoise, l'un des plus anciens monuments de la ville. Autour de l'édifice, le périmètre a rapidement été bouclé, et des dizaines de militaires et de pompiers ont été déployés. "Je peux dire qu'il n'y a aucun blessé", a assuré Jakob Vedsted, responsable local de la gestion des urgences, tout en faisant état de "dommages très importants sur le toit et à l'intérieur" de l'édifice.

Un "trésor national" chargé d'Histoire

Tandis que les pompiers tentaient d'éteindre l'incendie, à quelques mètres de l'échelle, l'imposante flèche de 54 mètres s'effondre devant des Danois choqués et impuissants. Une image qui rappelle la disparition de la flèche de Notre-Dame de Paris il y a tout juste cinq ans. "C'est notre Notre-Dame, c'est notre trésor national. J'ai été très émue ce matin lorsque j'ai vu des gens courir en sortant du bâtiment en emportant des tableaux. Il y a beaucoup de vieilles peintures danoises à l'intérieur", raconte une femme, encore sous le choc. Le bâtiment abritait une vaste collection d'œuvres d'art, et était en cours de rénovation pour célébrer ses quatre siècles d'existence.