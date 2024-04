Humanitaires tués à Gaza : sept morts après des frappes israéliennes

Un convoi d'aide humanitaire a été ciblé par des tirs, causant la mort de sept personnes à Gaza. Israël reconnaît une erreur.

À Gaza, un convoi humanitaire officiel, qui circulait sur une route validée par Israël, a été la cible et les sept occupants, un chauffeur et traducteur palestinien et des travailleurs humanitaires, sont morts. Les véhicules étaient siglés du nom de l'ONG World Central Kitchen. Lundi 1er avril dans la matinée, avait lieu le deuxième arrivage d'aide par la mer depuis le début de la guerre à Gaza. Les colis sont débarqués dans le nord de l'enclave et les humanitaires accompagnent un camion rempli de plus de 100 tonnes de nourriture.

Les trois voitures des humanitaires touchées

Selon la presse israélienne, Tsahal aurait repéré un homme armé dans le camion. Une fois la nourriture déchargée, les humanitaires repartent à bord de trois voitures. Un drone les a frappés une première fois. Les survivants sont montés dans les autres véhicules, un missile tombe plus loin, avant que la troisième voiture soit bombardée. Le Premier ministre israélien reconnaît une erreur.