Guerre, répression, désinformation... Le monde se dirige vers un "avenir dystopique", met en garde l'ONU

Le monde se trouve "à la croisée des chemins" et se dirige vers un "avenir dystopique", fait d'escalades militaires, de répression et de désinformation, a averti le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme lundi 9 septembre. "Nous pouvons soit continuer sur la voie actuelle – une nouvelle normalité dangereuse – et nous diriger, tels des somnambules, vers un avenir dystopique. Ou bien nous pouvons nous réveiller et inverser le cours des choses pour notre bien, pour l'humanité et pour la planète", a déclaré Volker Türk.

Le responsable onusien a mis en garde contre cette "nouvelle normalité" qui serait faite d'"escalade militaire sans fin" et de "méthodes de guerre, de contrôle et de répression de plus en plus horribles et technologiquement avancés". Il a également alerté contre "la diffusion à tout va de la désinformation, qui étouffe les faits et la capacité à faire des choix libres et éclairés".

Volker Türk a donc invité les citoyens du monde entier à "être vigilants" lorsqu'ils doivent élire des dirigeants. "Méfiez-vous des voix criardes, des hommes forts qui jettent de la poudre aux yeux, en proposant des solutions illusoires qui nient la réalité", a-t-il averti. "Sachez que lorsqu'un groupe est désigné comme bouc émissaire, vous risquez un jour d'être le suivant."