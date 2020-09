Ouragan Ianos : un bilan provisoire de deux morts en Grèce

Prénommé Ianos, l’ouragan qui traverse la péninsule grecque depuis vendredi 18 septembre a causé la mort de deux personnes dans le centre du pays et une autre est portée disparue. Le gouvernement appelle la population à l’extrême prudence face aux rafales de vent qui atteignent 130 km/h et aux pluies torrentielles. Les endroits les plus touchés sont les petits ports touristiques de la mer Ionienne.

Des petits ports touchés

"Depuis 37 ans que je suis ici, je n’ai jamais fait face à un tel cauchemar. Je n’ai pas dormi de la nuit. La terrasse et la façade de ma taverne sont détruites", témoigne un habitant désemparé. En outre, une partie du Péloponnèse s’est retrouvée plongée dans le noir à cause d’une coupure d’électricité due aux vents violents. Les Grecs n’ont pour l’heure pas d’autre choix que de se protéger et d'attendre.

