\"L’école d’Athènes\" : la copie de cette fresque historique illumine l’Assemblée nationale

Les députés français vont de nouveau être observés par les plus grands penseurs de l’Antiquité et la Renaissance. La restauration de la copie de la fresque "L’école d’Athènes" de Raphaël est terminée et cet exemplaire va de nouveau être installé à l’Assemblée nationale à partir du mardi 15 septembre. Mesurant 4 mètres de haut pour 9 mètres de long, elle met à l’honneur des personnages qui ont marqué l’Histoire.

De Platon à Euclide

Si le peintre Raphaël s’est lui-même représenté dans cette tapisserie, il s’est surtout appliqué à rendre hommage à deux époques marquantes : l’Antiquité et la Renaissance. Platon est peint avec le visage de Leonard de Vinci quand Héraclite est dessiné sous les traits de Michel-Ange. Cette peinture a marqué son temps car c’était la première fois qu’une perspective parfaite était présente dans un tableau. En signe de clin d’oeil, Raphaël a tenu à représenter Euclide, le fondateur des mathématiques.

