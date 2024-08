Feux de forêt en Grèce : le feu recule autour d'Athènes, mais les pompiers restent mobilisés

La situation s'améliore autour d'Athènes. "Le feu n'a plus l'intensité des derniers jours, mais il reste encore quelques foyers qui peuvent entraîner une reprise des feux", a expliqué à l'AFP un porte-parole des pompiers qui restent mobilisés, mercredi 14 août, dans la lutte contre les flammes. Depuis dimanche, l'incendie a ravagé la banlieue d'Athènes, tuant une femme, causant d'importants dégâts et entraînant le déplacement de milliers de personnes.

"Environ 530 pompiers restent mobilisés sur le terrain avec 145 véhicules et nous avons reçu de l'aide de nos collègues européens, mais ils n'ont pas encore été déployés sur le terrain en Attique", a ajouté ce porte-parole. Près de 300 pompiers ainsi que d'autres hélicoptères, véhicules d'incendie et camions-citernes ont été envoyés en Grèce en provenance de six pays (France, Italie, République tchèque, Roumanie, Serbie, Turquie), après l'activation par la Grèce du mécanisme de la protection civile de l'Union européenne.

Alimenté par des vents violents, le pire incendie de forêt de l'année en Grèce s'est propagé depuis dimanche sur un territoire asséché et a ravagé 10 000 hectares, détruisant d'innombrables bâtiments et véhicules. Selon le site meteo.gr, 37% des forêts de l'Attique ont brûlé ces huit dernières années. L'incendie avait démarré dimanche après-midi près de la ville historique de Marathon, à 40 km au nord-est d'Athènes, qui compte plus de 7 000 habitants et qui avait dû être évacuée.