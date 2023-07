Incendies en Grèce : spectaculaires paysages de cendres sur l’île de Rhodes

À Rhodes, les flammes ont laissé place à des paysages calcinés. À certains endroits, il ne reste que des cendres et des habitants désemparés, alors que la nature est dévastée.

Après leur passage sur l’île de Rhodes, les incendies laissent derrière eux des paysages lunaires. Par endroits, les bâtiments ont échappé aux flammes. Une habitante, rencontrée par les équipes de France 2 n'a pas eu cette chance. "Tout a brûlé en seulement quelques secondes”, s’émeut-elle. Cette maison était pour elle le rêve d’une vie. Elle venait tout juste de la rénover. “On ne pensait jamais que cela allait arriver jusqu’ici, au point de détruire la moitié de l’île”, avance-t-elle.

Des habitants dans la peur

À Kiotari, les habitants vivent désormais dans la peur. “Cela pourrait recommencer. On voit encore de la fumée autour”, explique un habitant. Dans le ciel, le passage des hélicoptères bombardiers d’eau rappelle que le combat n’est pas fini. Par endroits, il n’y a plus d’électricité pour les habitants. Un peu plus loin, un restaurant de Kiotari n’a pas survécu. D'ordinaire, le restaurateur vit de la saison estivale. Désormais, il attend une aide de l’État, même s’il n’y croit pas. “Aujourd’hui, j’ai reçu une facture d’électricité. On a des incendies depuis cinq jours, et on me demande de payer l’électricité”, se désole-t-il.