Incendies en Grèce : 30 000 touristes évacués

En Grèce, les incendies dévastateurs ont entraîné une évacuation des vacanciers d'une ampleur inédite dans le pays. Au total, 30 000 touristes ont dû quitter leur hôtel.

Depuis une semaine, Rhodes (Grèce) est ravagée par les incendies. Des milliers de vacanciers tentent de quitter cet immense brasier. Près de 3 000 personnes ont déjà pu partir de l'île. Certains touristes, qui ont pu atterrir à Hanovre (Allemagne) lundi 24 juillet, sont soulagés. "On était à l'hôtel et le feu venait de tous les côtés. On a couru jusqu'à la plage avec des valises. On les a toutes jetées dans le sable", raconte une femme.

250 pompiers mobilisés

Les incendies ont entraîné une immense évacuation des vacanciers, la plus importante de l'histoire du pays. Au total, 30 000 touristes ont quitté leur hôtel, mais beaucoup sont désormais bloqués à l'aéroport. Les places sont chères, plusieurs compagnies aériennes ont en effet suspendu leurs liaisons. Sur l'île grecque, 250 pompiers, des Canadair et des hélicoptères sont mobilisés.