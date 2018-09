Grèce : une plage entière recouverte de toiles d'araignées

"Ce n'est pas la première fois que cela se produit", d'après une spécialiste.

C'est l'enfer des arachnophobes... Une plage d'Aitoliko, en Grèce, a été recouverte de toiles d'araignées sur plus de 300 mètres. Dans une vidéo publiée sur Youtube par Giannis Giannakopoulos et signalée par le Guardian (en anglais), on voit des dizaines de buissons recouverts d'un fin voile blanc.

"Ce n'est pas la première fois que cela se produit", d'après Maria Hatzaki, professeure au département de biologie de l'Université de Thrace. Elle explique au site grec Newsit (en grec) que les toiles ont été tissées par des araignées de l'espèce des Tetragnatha. "Ce phénomène est dû à une explosion démographique de l'espèce", détaille-t-elle. "Quand un animal trouve une nourriture abondante, des températures élevées et une humidité suffisante, il a les conditions idéales pour être capable de créer de grandes populations."

Elle tient également à rassurer les plus craintifs : "Ce ne sont pas des araignées dangereuses pour les humains. Ce n'est pas un phénomène qui causera des dommages à la végétation ou ailleurs."