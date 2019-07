Grèce : retour de la droite au pouvoir

Élu en 2015 avec son parti de gauche radicale Syriza, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a reconnu sa défaite aux élections législatives anticipées qui se sont déroulées dimanche 7 juillet. "Alexis Tsipras même s'il avait été élu il y a quatre ans avec un message d'espoir de protection des classes moyennes et de baisse des impôts, a tourné le dos à ses engagements", explique la journaliste de France 3 Alexia Kefalas depuis Athènes (Grèce).

La droite va faire du social

"Les chiffres de l'économie allaient mieux avec la croissance et un excédent budgétaire primaire. Mais cela ne s'est pas ressenti dans le quotidien des Grecs et il en a payé le prix fort. Il laisse sa place à Kyriakos Mitsotakis, descendant d'une dynastie politique, qui, ironie du sort pour un parti conservateur, va appliquer une politique plus sociale, à commencer par une baisse des impôts, sujet très cher aux Grecs", conclut Alexia Kefalas.

