Grèce : plus de 100 incendies frappent simultanément le pays

Un ciel de feu, et un mur infranchissable qui avance inexorablement, ne laissant aux habitants que la mer comme échappatoire. Quelques centaines de kilomètres plus loin, aux portes d'Athènes (Grèce), c'est par la route que la fuite s'organise, au plus vite avant que les maisons ne soient en proie aux flammes. En 24 heures, la Grèce fait face à 118 feux au même moment, déclarés dans tout le pays.

12 incendies sur l'île d'Eubée

Sur l'île d'Eubée, l'incendie est incontrôlable. Le terrain est montagneux et la végétation dense, asséchée par les températures caniculaires. Des centaines de maisons ont déjà brûlé. "La maison de mes parents a été complètement détruite, je n'ai pas les mots. C'est une catastrophe", commente une femme. 12 villages de l'île sont menacés et ont dû être évacués, tout comme un monastère orthodoxe, désormais encerclé par les flammes. Des centaines de pompiers sont lancés dans une course contre la montre. "Même une petite braise, on doit l'éteindre immédiatement, parce qu'ils annoncent beaucoup de vent aujourd'hui", confie le colonel Charyfilios Charyfiliou. Dans la matinée du jeudi 5 août, les Canadair peinent à surveiller les foyers d'incendies, leur visibilité étant limitée en raison de l'épaisse fumée.