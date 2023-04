Grèce : Mykonos face aux constructions illégales

L'île de Mykonos est face à un problème grandissant : les constructions illégales. Alors que les touristes s'apprêtent à arriver, les méfaits posent question.

Mykonos : la ville de tous les excès où l'argent attire des promoteurs peu scrupuleux. Un natif de l'île, né il y a 68 ans, a toujours connu les paysages magnifiques. Il les a vus se transformer à vue d'œil. "Là-haut, il n'y avait que quelques maisons, là en face, c'était pareil, il n'y avait quasiment rien. Mais à partir de 1992, les bâtiments ont poussé comme des champignons et nous les habitants, on a perdu notre île", confie-t-il. En 30 ans, Mykonos s'est recouverte de bâtiments.

Des guetteurs sur les chantiers

Certains littoraux se sont bétonnés et depuis ces dernières années, le phénomène s'accélère. Des maisons neuves sur des zones pourtant classées inconstructibles sont constuites et certaines villas sont plus grandes qu'autorisées. "Il y a des guetteurs sur les chantiers, ils ont une voiture et si la police arrive, tout le monde embarque et ils disparaissent", détaille une professionnelle. Les ministères de l'Ordre public et de l'Environnement n'ont pas donné suite aux demandes d'interview.