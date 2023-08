Grèce : le feu aux portes d'Athènes

La Grèce n'en a pas fini avec les incendies. Le feu est de nouveau aux portes d'Athènes. Mardi 22 août, les autorités ont ordonné l'évacuation d'un quartier au nord de ville. Les pompiers doivent faire face à plusieurs sinistres qui ont coûté la vie à 20 personnes ces deux derniers jours.

La banlieue d'Athènes est en proie aux flammes. À une quinzaine de kilomètres de la capitale grecque, le feu continue sa progression, malgré le combat acharné des pompiers. Mardi 22 août, 25 000 habitants ont reçu ordre d'évacuer, mais beaucoup ne semblent pas prêts à abandonner leur maison. Avec de simples tuyaux d'arrosage, ils tentent de mettre leurs biens à l'abri. "On met de l'eau partout, on essaie de créer une zone de sécurité face aux flammes. On tente tout (…) Je suis prêt à partir, mais je veux faire tout mon possible jusqu'à la fin", témoigne un habitant.

"Le feu est à 500 m"

L'incendie se fait de plus en plus menaçant. "Le feu est à 500 m d'ici et il descend vers nous", alerte un homme. Acculés, des habitants décident de prendre la route. Ils redoutent l'arrivée des flammes. Un peu plus loin, des animaux ont été sauvés du feu. Des bénévoles les ont recueillis pour les mettre en sécurité.