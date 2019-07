Grèce : la droite de Kyriakos Mitsotakis arrive en tête devant le parti du Premier ministre sortant Alexis Tsipras, selon des sondages sortie des urnes

Le parti de droite Nouvelle démocratie mené par Kyriakos Mitsotakis est annoncé largement en tête des législatives grecques avec 40% des voix, selon un sondage publié à la fermeture des urnes.

"L'ère Tsipras" va prendre fin en Grèce. Le parti de droite Nouvelle démocratie mené par Kyriakos Mitsotakis est annoncé largement en tête des législatives grecques avec 40% des voix selon un sondage sortie des urnes, contre à peine 28,5% pour Syriza, le parti de gauche radicale d'Alexis Tsipras, le Premier ministre sortant, selon un sondage publié à la fermeture des urnes. Après plus de quatre ans de gouvernance du plus jeune Premier ministre grec en 150 ans, les électeurs ne lui pardonnent, selon les analystes, ni ses promesses non tenues ni ses ponctions fiscales draconiennes dictées par l'UE pour écarter le "Grexit".